ВСУ атаковали военный аэродром в Севастополе

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В результате атаки произошло возгорание в селе Полюшко
В результате атаки произошло возгорание в селе Полюшко Фото:

Вооруженные силы Украины атаковали военный аэродром в Севастополе. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев. 

"Военные продолжают отражать атаку. По предварительной информации, силы ПВО уже сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома «Бельбек»", — написал Развозжаев в telegram-канале. По его словам, в результате атаки произошло возгорание от упавших осколков в селе Полюшко. На данный момент в городе работают ПВО. 

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Вооруженные силы Украины атаковали военный аэродром в Севастополе. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.  "Военные продолжают отражать атаку. По предварительной информации, силы ПВО уже сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома «Бельбек»", — написал Развозжаев в telegram-канале. По его словам, в результате атаки произошло возгорание от упавших осколков в селе Полюшко. На данный момент в городе работают ПВО. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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