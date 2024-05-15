ВСУ атаковали военный аэродром в Севастополе

В результате атаки произошло возгорание в селе Полюшко
Вооруженные силы Украины атаковали военный аэродром в Севастополе. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
"Военные продолжают отражать атаку. По предварительной информации, силы ПВО уже сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома «Бельбек»", — написал Развозжаев в telegram-канале. По его словам, в результате атаки произошло возгорание от упавших осколков в селе Полюшко. На данный момент в городе работают ПВО.
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