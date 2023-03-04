Минобороны РФ усилило оборону приграничного с Украиной региона

04 марта 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

Минобороны выделяет средства на защиту Курской области, заявил Роман Старовойт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министерство обороны России выделяет дополнительные средства на защиту приграничной Украине Курской области. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт. По его словам, были приняты все необходимые решения для защиты граждан и инфраструктуры области. «Приняты все необходимые решения для обеспечения безопасности жителей и гостей нашей области, охраны объектов инженерной и критически важной инфраструктуры. В настоящее время Курская область получает дополнительные силы и средства Министерства обороны», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале . Также губернатор Курской области отметил, что особое внимание было уделено приграничным районам региона. Ранее Старовойт сообщил об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которого поселок Краснооктябрьский и село Волфино остались без электроснабжения, передает MK.RU . Глава региона также отметил, что в результате атаки пострадавших нет, пишет Life .

Министерство обороны России выделяет дополнительные средства на защиту приграничной Украине Курской области. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт. По его словам, были приняты все необходимые решения для защиты граждан и инфраструктуры области. «Приняты все необходимые решения для обеспечения безопасности жителей и гостей нашей области, охраны объектов инженерной и критически важной инфраструктуры. В настоящее время Курская область получает дополнительные силы и средства Министерства обороны», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Также губернатор Курской области отметил, что особое внимание было уделено приграничным районам региона. Ранее Старовойт сообщил об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которого поселок Краснооктябрьский и село Волфино остались без электроснабжения, передает MK.RU. Глава региона также отметил, что в результате атаки пострадавших нет, пишет Life.