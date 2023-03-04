Минобороны РФ усилило оборону приграничного с Украиной региона

Министерство обороны России выделяет дополнительные средства на защиту приграничной Украине Курской области. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт. По его словам, были приняты все необходимые решения для защиты граждан и инфраструктуры области.
«Приняты все необходимые решения для обеспечения безопасности жителей и гостей нашей области, охраны объектов инженерной и критически важной инфраструктуры. В настоящее время Курская область получает дополнительные силы и средства Министерства обороны», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Также губернатор Курской области отметил, что особое внимание было уделено приграничным районам региона.
Ранее Старовойт сообщил об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которого поселок Краснооктябрьский и село Волфино остались без электроснабжения, передает MK.RU. Глава региона также отметил, что в результате атаки пострадавших нет, пишет Life.
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Министерство обороны России выделяет дополнительные средства на защиту приграничной Украине Курской области. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт. По его словам, были приняты все необходимые решения для защиты граждан и инфраструктуры области. «Приняты все необходимые решения для обеспечения безопасности жителей и гостей нашей области, охраны объектов инженерной и критически важной инфраструктуры. В настоящее время Курская область получает дополнительные силы и средства Министерства обороны», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Также губернатор Курской области отметил, что особое внимание было уделено приграничным районам региона. Ранее Старовойт сообщил об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которого поселок Краснооктябрьский и село Волфино остались без электроснабжения, передает MK.RU. Глава региона также отметил, что в результате атаки пострадавших нет, пишет Life.