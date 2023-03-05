В Кунгуре в заблокированной квартире спасатели обнаружили тело пенсионерки

Вскрыв квартиру, спасатели обнаружили тело женщины Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В городе Кунгур Пермского края спасатели обнаружили тело погибшей пенсионерки в собственной квартире. Жительница города 1950 года рождения долгое врем не открывала дверь. Когда прибывшие на вызов спасатели вскрыли квартиру, то обнаружили ее хозяйку без признаков жизни. Информация размещена на странице кунгурской службы спасения в соцсети «ВКонтакте»

«Поступил звонок от оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы о том, что по улице Детская заблокирована дверь квартиры, женщина долгое время ее не открывает. На место выехали спасатели. По прибытию к месту вызова, спасатели открыли квартиру с использованием слесарного инструмента, в квартире обнаружено тело женщины (1950 г. р.) без признаков жизни, на место вызваны сотрудники полиции», — говорится на странице спасателей.

Всего за минувшую неделю поисково-спасательная служба Кунгурского округа приняла 95 звонков, спасатели 27 раз выезжали на место вызова. Так, девять раз сотрудникам службы пришлось участвовать в аварийно-спасательных работах бытового характера, три раза — в работах техногенного характера.