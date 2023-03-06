Пермякам предлагают купить банановый мини-завод по цене трехкомнатной квартиры

В Пермском крае за восемь миллионов продается станция для дозревания бананов

07 марта 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Производство обеспечивает спелыми бананами пермскую торговую сеть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае продается станция газации, которая позволяет дозревать зеленым бананам. Производство включает камеры дозревания и склад для хранения плодов. Стоимость бизнеса — восемь миллионов рублей. Для сравнения — столько же в Перми стоит трехкомнатная квартира. Информация о продаже размещена на популярном сайте бесплатных объявлений. «Полностью автоматизированная станция газации зеленой массы банана. Оборудование — четыре камеры для дозревания плодов при помощи их обработки газом, склад для хранения продукции. Находится на развязке транспортных путей. В близкой доступности магазины „Пятерочка“, „Семья“, „Магнит“. В настоящее время функционирует. Обеспечивает торговую сеть готовой продукцией. Цена — восемь миллионов, уместен разумный торг», — сообщается в объявлении. Уточняется, что станция находится на охраняемой территории, оборудована системой вентиляции и поддержания необходимого температурного режима. Вместимость каждой камеры газации — тысяча коробок с бананами весом до 20 килограммов. Срок дозревания плодов — около шести дней. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается завод по переработке молока с действующей лабораторией по его исследованию. Стоимость бизнеса — 7,5 млн рублей.

В Пермском крае продается станция газации, которая позволяет дозревать зеленым бананам. Производство включает камеры дозревания и склад для хранения плодов. Стоимость бизнеса — восемь миллионов рублей. Для сравнения — столько же в Перми стоит трехкомнатная квартира. Информация о продаже размещена на популярном сайте бесплатных объявлений. «Полностью автоматизированная станция газации зеленой массы банана. Оборудование — четыре камеры для дозревания плодов при помощи их обработки газом, склад для хранения продукции. Находится на развязке транспортных путей. В близкой доступности магазины „Пятерочка“, „Семья“, „Магнит“. В настоящее время функционирует. Обеспечивает торговую сеть готовой продукцией. Цена — восемь миллионов, уместен разумный торг», — сообщается в объявлении. Уточняется, что станция находится на охраняемой территории, оборудована системой вентиляции и поддержания необходимого температурного режима. Вместимость каждой камеры газации — тысяча коробок с бананами весом до 20 килограммов. Срок дозревания плодов — около шести дней. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается завод по переработке молока с действующей лабораторией по его исследованию. Стоимость бизнеса — 7,5 млн рублей.