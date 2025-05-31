31 мая 2025

Свыше 8 тысяч налоговых должников из Прикамья не могут уехать из страны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общая сумма задолженности пермяков составляет порядка 617 млн рублей
Общая сумма задолженности пермяков составляет порядка 617 млн рублей Фото:

Более 8 тысяч жителей Пермского края лишились права выезда за границу из-за долгов по налогам. Об этом сообщила глава УФНС по региону Наталья Гурова.

«По данным на 1 мая, 421 тысяча жителей Прикамья имеют задолженность по налогам. Служба судебных приставов уже ограничила выезд за границу более 8000 жителей края. В отношении этой категории граждан возбуждено исполнительное производство по налогам на общую сумму в 617 млн рублей», — написала Наталья Гурова в своем telegram-канале.

URA.RU писало ранее, что в 2024 году пермякам вернули 5,5 млрд рублей в виде налоговых вычетов, а в 2025-ом — было подано свыше 190 тысяч деклараций на их получение. В ФНС прогнозируют дальнейшее увеличение спроса на налоговые вычеты благодаря упрощению процедуры их оформления.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 8 тысяч жителей Пермского края лишились права выезда за границу из-за долгов по налогам. Об этом сообщила глава УФНС по региону Наталья Гурова. «По данным на 1 мая, 421 тысяча жителей Прикамья имеют задолженность по налогам. Служба судебных приставов уже ограничила выезд за границу более 8000 жителей края. В отношении этой категории граждан возбуждено исполнительное производство по налогам на общую сумму в 617 млн рублей», — написала Наталья Гурова в своем telegram-канале. URA.RU писало ранее, что в 2024 году пермякам вернули 5,5 млрд рублей в виде налоговых вычетов, а в 2025-ом — было подано свыше 190 тысяч деклараций на их получение. В ФНС прогнозируют дальнейшее увеличение спроса на налоговые вычеты благодаря упрощению процедуры их оформления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...