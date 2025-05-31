Свыше 8 тысяч налоговых должников из Прикамья не могут уехать из страны

Более 8 тысяч жителей Пермского края лишились права выезда за границу из-за долгов по налогам. Об этом сообщила глава УФНС по региону Наталья Гурова.
«По данным на 1 мая, 421 тысяча жителей Прикамья имеют задолженность по налогам. Служба судебных приставов уже ограничила выезд за границу более 8000 жителей края. В отношении этой категории граждан возбуждено исполнительное производство по налогам на общую сумму в 617 млн рублей», — написала Наталья Гурова в своем telegram-канале.
URA.RU писало ранее, что в 2024 году пермякам вернули 5,5 млрд рублей в виде налоговых вычетов, а в 2025-ом — было подано свыше 190 тысяч деклараций на их получение. В ФНС прогнозируют дальнейшее увеличение спроса на налоговые вычеты благодаря упрощению процедуры их оформления.
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