Синоптики предсказали, какая погода будет в июне в Пермском крае

В Пермском крае в июне ожидается умеренно теплая погода с температурой на 1–2 градуса выше климатической нормы и значительным количеством осадков. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ
«Температурный фон в июне будет выше нормы примерно на 1–2 градуса. При этом по количеству осадков месяц может оказаться достаточно влажным, особенно в первой половине», — указано в telegram-канале центра.
Первая декада июня будет умеренно теплой и дождливой. Дневной температурный фон превысит 30 градусов. В середине декады погоду будет формировать обширный циклон, 5-6 июня есть вероятность сильных дождей и похолодания в дневные часы до 12 градусов.
В конце декады ожидается новая волна тепла. По предварительным прогнозам, во второй половине июня температура воздуха будет немного выше нормы, а количество осадков приблизится к стандартному.
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