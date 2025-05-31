31 мая 2025

Синоптики предсказали, какая погода будет в июне в Пермском крае

Июнь в Прикамье будет умеренно теплым и дождливым
© Служба новостей «URA.RU»
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Справляться с повышенной температурой пермякам помогут осадки
Справляться с повышенной температурой пермякам помогут осадки Фото:

В Пермском крае в июне ожидается умеренно теплая погода с температурой на 1–2 градуса выше климатической нормы и значительным количеством осадков. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ

«Температурный фон в июне будет выше нормы примерно на 1–2 градуса. При этом по количеству осадков месяц может оказаться достаточно влажным, особенно в первой половине», — указано в telegram-канале центра.

Первая декада июня будет умеренно теплой и дождливой. Дневной температурный фон превысит 30 градусов. В середине декады погоду будет формировать обширный циклон, 5-6 июня есть вероятность сильных дождей и похолодания в дневные часы до 12 градусов.

В конце декады ожидается новая волна тепла. По предварительным прогнозам, во второй половине июня температура воздуха будет немного выше нормы, а количество осадков приблизится к стандартному.

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В Пермском крае в июне ожидается умеренно теплая погода с температурой на 1–2 градуса выше климатической нормы и значительным количеством осадков. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ «Температурный фон в июне будет выше нормы примерно на 1–2 градуса. При этом по количеству осадков месяц может оказаться достаточно влажным, особенно в первой половине», — указано в telegram-канале центра. Первая декада июня будет умеренно теплой и дождливой. Дневной температурный фон превысит 30 градусов. В середине декады погоду будет формировать обширный циклон, 5-6 июня есть вероятность сильных дождей и похолодания в дневные часы до 12 градусов. В конце декады ожидается новая волна тепла. По предварительным прогнозам, во второй половине июня температура воздуха будет немного выше нормы, а количество осадков приблизится к стандартному.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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