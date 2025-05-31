МЧС рассказало жителям Прикамья о различиях настоящих и учебных сигналов тревоги

Сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю объяснили URA.RU, как отличить учебную тревогу от реального сигнала оповещения. По данным ведомства, проверки систем проходят дважды в год, а перед их проведением жителей всегда информируют о дате и времени запуска сирен.
«В случае плановой проверки сирены сопровождаются голосовым сообщением, в котором уточняется, что проводится учебная проверка системы оповещения. Населению заранее сообщают о времени и продолжительности сигнала», — уточнили собеседники агентства.
При реальной угрозе сирена сопровождается подробной информацией о характере опасности, сообщения содержат инструкции конкретных действиях для населения. По словам спасателей, учебные испытания систем проводятся исключительно для проверки работоспособности оборудования и готовности служб к чрезвычайным ситуациям. Информация о предстоящих учениях размещается на официальных ресурсах МЧС и в СМИ.
Ранее URA.RU рассказывало про инженера АО «Компания Технопол», который был оштрафован за ошибку. Он случайно запустил тестовое срабатывание сирен. Сигналы звучали около 15 минут. А властям Перми пришлось объяснять населению, что произошло.
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