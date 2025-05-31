31 мая 2025

МЧС рассказало жителям Прикамья о различиях настоящих и учебных сигналов тревоги

© Служба новостей «URA.RU»
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Систему оповещения тестируют два раза в год
Систему оповещения тестируют два раза в год Фото:

Сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю объяснили URA.RU, как отличить учебную тревогу от реального сигнала оповещения. По данным ведомства, проверки систем проходят дважды в год, а перед их проведением жителей всегда информируют о дате и времени запуска сирен.

«В случае плановой проверки сирены сопровождаются голосовым сообщением, в котором уточняется, что проводится учебная проверка системы оповещения. Населению заранее сообщают о времени и продолжительности сигнала», — уточнили собеседники агентства.

При реальной угрозе сирена сопровождается подробной информацией о характере опасности, сообщения содержат инструкции конкретных действиях для населения. По словам спасателей, учебные испытания систем проводятся исключительно для проверки работоспособности оборудования и готовности служб к чрезвычайным ситуациям. Информация о предстоящих учениях размещается на официальных ресурсах МЧС и в СМИ.

Ранее URA.RU рассказывало про инженера АО «Компания Технопол», который был оштрафован за ошибку. Он случайно запустил тестовое срабатывание сирен. Сигналы звучали около 15 минут. А властям Перми пришлось объяснять населению, что произошло.

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Сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю объяснили URA.RU, как отличить учебную тревогу от реального сигнала оповещения. По данным ведомства, проверки систем проходят дважды в год, а перед их проведением жителей всегда информируют о дате и времени запуска сирен. «В случае плановой проверки сирены сопровождаются голосовым сообщением, в котором уточняется, что проводится учебная проверка системы оповещения. Населению заранее сообщают о времени и продолжительности сигнала», — уточнили собеседники агентства. При реальной угрозе сирена сопровождается подробной информацией о характере опасности, сообщения содержат инструкции конкретных действиях для населения. По словам спасателей, учебные испытания систем проводятся исключительно для проверки работоспособности оборудования и готовности служб к чрезвычайным ситуациям. Информация о предстоящих учениях размещается на официальных ресурсах МЧС и в СМИ. Ранее URA.RU рассказывало про инженера АО «Компания Технопол», который был оштрафован за ошибку. Он случайно запустил тестовое срабатывание сирен. Сигналы звучали около 15 минут. А властям Перми пришлось объяснять населению, что произошло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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