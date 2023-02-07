07 февраля 2023

В пермском селе продается завод с лабораторией. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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УРАЛТЕСТ. Результаты тестирования молока. Екатеринбург, молоко, тестирование, лаборатория, молочная продукция
На предприятии имеется лаборатория для исследования молока (архивное фото) Фото:

В Осинском городском округе Пермского края выставлен на продажу завод по переработке молока с лабораторией по исследованию молочной продукции. Предприятие находится в селе Гамицы. Производственные мощности — две тонны масла, сыра и творога в сутки. Стоимость бизнеса — 7,5 млн рублей, сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений.

«Помещение включает в себя пункт приемки молока, лабораторию, основной цех, цех упаковки и хранения готовой продукции, раздевалку, туалет, душевую, комнату отдыха. Также есть склад и дополнительные помещения с возможностью оборудования комнат для изготовления сыров и их хранения», — говорится в объявлении.

В стоимость предприятия входит все необходимое оборудование, в том числе холодильники, ванна пастеризации, творожная ванна, ледогенератор, сыроварня, разливные аппараты, маслобойка, столы и стеллажи. Также уточняется, что в цехе организована бесперебойная подача воды из собственной скважины. Кроме того, производство оснащено системой видеонаблюдения.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается предприятие по производству сахара. Завод выпускает быстрорастворимый рафинад под оригинальной торговой маркой.

В стоимость завода входит оборудование для производства масла, сыра и творога
Фото:

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В Осинском городском округе Пермского края выставлен на продажу завод по переработке молока с лабораторией по исследованию молочной продукции. Предприятие находится в селе Гамицы. Производственные мощности — две тонны масла, сыра и творога в сутки. Стоимость бизнеса — 7,5 млн рублей, сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Помещение включает в себя пункт приемки молока, лабораторию, основной цех, цех упаковки и хранения готовой продукции, раздевалку, туалет, душевую, комнату отдыха. Также есть склад и дополнительные помещения с возможностью оборудования комнат для изготовления сыров и их хранения», — говорится в объявлении. В стоимость предприятия входит все необходимое оборудование, в том числе холодильники, ванна пастеризации, творожная ванна, ледогенератор, сыроварня, разливные аппараты, маслобойка, столы и стеллажи. Также уточняется, что в цехе организована бесперебойная подача воды из собственной скважины. Кроме того, производство оснащено системой видеонаблюдения. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается предприятие по производству сахара. Завод выпускает быстрорастворимый рафинад под оригинальной торговой маркой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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