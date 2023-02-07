На предприятии имеется лаборатория для исследования молока (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Осинском городском округе Пермского края выставлен на продажу завод по переработке молока с лабораторией по исследованию молочной продукции. Предприятие находится в селе Гамицы. Производственные мощности — две тонны масла, сыра и творога в сутки. Стоимость бизнеса — 7,5 млн рублей, сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений.

«Помещение включает в себя пункт приемки молока, лабораторию, основной цех, цех упаковки и хранения готовой продукции, раздевалку, туалет, душевую, комнату отдыха. Также есть склад и дополнительные помещения с возможностью оборудования комнат для изготовления сыров и их хранения», — говорится в объявлении.

В стоимость предприятия входит все необходимое оборудование, в том числе холодильники, ванна пастеризации, творожная ванна, ледогенератор, сыроварня, разливные аппараты, маслобойка, столы и стеллажи. Также уточняется, что в цехе организована бесперебойная подача воды из собственной скважины. Кроме того, производство оснащено системой видеонаблюдения.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается предприятие по производству сахара. Завод выпускает быстрорастворимый рафинад под оригинальной торговой маркой.