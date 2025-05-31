31 мая 2025

Пермяки стали более зависимы от нянь

В Перми спрос на услуги нянь увеличился на 22%
© Служба новостей «URA.RU»
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От Перми намного отстает Нижний Новгород
От Перми намного отстает Нижний Новгород Фото:

Весной на 22% вырос спрос на услуги нянь для малышей в Перми. Это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе (ПФО), сообщили аналитики «Авито».

«Наибольшее увеличение спроса на услуги нянь — в Перми. Интерес вырос на 22%. Минимальная стоимость услуг в прикамской столице начинается от 300 рублей», — со ссылкой на исследование передает «Новый компаньон».

Для сравнения, в Нижнем Новгороде спрос увеличился на 8% при начальной стоимости услуги в 450 рублей. А в Оренбурге — на 5,5% (350 рублей). Это второе и третье место в рейтинге ПФО. Аналитики связывают тенденцию с началом летних каникул, когда многие родители ищут помощников для присмотра за детьми.

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Весной на 22% вырос спрос на услуги нянь для малышей в Перми. Это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе (ПФО), сообщили аналитики «Авито». «Наибольшее увеличение спроса на услуги нянь — в Перми. Интерес вырос на 22%. Минимальная стоимость услуг в прикамской столице начинается от 300 рублей», — со ссылкой на исследование передает «Новый компаньон». Для сравнения, в Нижнем Новгороде спрос увеличился на 8% при начальной стоимости услуги в 450 рублей. А в Оренбурге — на 5,5% (350 рублей). Это второе и третье место в рейтинге ПФО. Аналитики связывают тенденцию с началом летних каникул, когда многие родители ищут помощников для присмотра за детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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