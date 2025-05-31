Махонин прокомментировал подрыв моста под Брянском

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин выразил слова соболезнования родственникам погибших пассажиров поезда в Брянской области. В регионе в результате подрыва железнодорожного моста произошло крушение состава.
«Выражаю искренние соболезнования родственникам погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Сейчас компетентные органы устанавливают все обстоятельства случившегося и ищут виновных. Брянская область, Пермский край с вами!» — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
В результате ЧП в ночь на 1 июня 66 пассажиров пострадали, 47 из них — доставлены в больницу, включая восьмимесячного малыша, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. В поезде в этот момент находились 388 человек. Подробнее о происшествии — в трансляции URA.RU.
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