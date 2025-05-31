31 мая 2025

Махонин прокомментировал подрыв моста под Брянском

Губернатор Махонин выразил соболезнования семья жертв ЧП в Брянской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Махонин пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим
Дмитрий Махонин пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин выразил слова соболезнования родственникам погибших пассажиров поезда в Брянской области. В регионе в результате подрыва железнодорожного моста произошло крушение состава.

«Выражаю искренние соболезнования родственникам погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Сейчас компетентные органы устанавливают все обстоятельства случившегося и ищут виновных. Брянская область, Пермский край с вами!» — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

В результате ЧП в ночь на 1 июня 66 пассажиров пострадали, 47 из них — доставлены в больницу, включая восьмимесячного малыша, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. В поезде в этот момент находились 388 человек. Подробнее о происшествии — в трансляции URA.RU.

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Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин выразил слова соболезнования родственникам погибших пассажиров поезда в Брянской области. В регионе в результате подрыва железнодорожного моста произошло крушение состава. «Выражаю искренние соболезнования родственникам погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Сейчас компетентные органы устанавливают все обстоятельства случившегося и ищут виновных. Брянская область, Пермский край с вами!» — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. В результате ЧП в ночь на 1 июня 66 пассажиров пострадали, 47 из них — доставлены в больницу, включая восьмимесячного малыша, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. В поезде в этот момент находились 388 человек. Подробнее о происшествии — в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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