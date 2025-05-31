Пермский хоккейный клуб «Молот» официально расстался с главным тренером

Пермский ХК «Молот» покинул главный тренер Евгений Попихин. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
«В связи с истечением срока контракта „Молот“ покидает главный тренер Евгений Попихин. Из команды также уходит старший тренер Андрей Никишов», — указано в группе пермской команды в соцсети «ВКонтакте».
О возможной отставке тренерского штаба URA.RU писало в апреле. Ранее стало известно, что Альберт Мальгин возвращается в Прикамье после долгого перерыва. Источники агентства полагают, что именно он возглавит команду.
Попихин и Никишов пришли в «Молот» после старта прошлого сезона. Под их руководством клуб занял девятое место регулярного чемпионата ВХЛ, уступив в первом раунде плей-офф челябинскому «Челмету».
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