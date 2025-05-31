31 мая 2025

Пермский хоккейный клуб «Молот» официально расстался с главным тренером

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Евгений Попихин примкнул к команде по ходу сезона 2024-2025
Евгений Попихин примкнул к команде по ходу сезона 2024-2025 Фото:

Пермский ХК «Молот» покинул главный тренер Евгений Попихин. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«В связи с истечением срока контракта „Молот“ покидает главный тренер Евгений Попихин. Из команды также уходит старший тренер Андрей Никишов», — указано в группе пермской команды в соцсети «ВКонтакте».

О возможной отставке тренерского штаба URA.RU писало в апреле. Ранее стало известно, что Альберт Мальгин возвращается в Прикамье после долгого перерыва. Источники агентства полагают, что именно он возглавит команду.

Попихин и Никишов пришли в «Молот» после старта прошлого сезона. Под их руководством клуб занял девятое место регулярного чемпионата ВХЛ, уступив в первом раунде плей-офф челябинскому «Челмету».

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Пермский ХК «Молот» покинул главный тренер Евгений Попихин. Об этом сообщила пресс-служба клуба. «В связи с истечением срока контракта „Молот“ покидает главный тренер Евгений Попихин. Из команды также уходит старший тренер Андрей Никишов», — указано в группе пермской команды в соцсети «ВКонтакте». О возможной отставке тренерского штаба URA.RU писало в апреле. Ранее стало известно, что Альберт Мальгин возвращается в Прикамье после долгого перерыва. Источники агентства полагают, что именно он возглавит команду. Попихин и Никишов пришли в «Молот» после старта прошлого сезона. Под их руководством клуб занял девятое место регулярного чемпионата ВХЛ, уступив в первом раунде плей-офф челябинскому «Челмету».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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