31 мая 2025

Огонь, охвативший деревянную постройку в Гремячинске, перешел на соседнее здание. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По счастливой случайности никто не пострадал (архивное фото)
По счастливой случайности никто не пострадал (архивное фото) Фото:

В Гремячинске (Пермский край) во время крупного пожара огонь перекинулся с деревянного строения на соседствующее здание. Об инциденте сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Огнеборцы ликвидировали крупный пожар. Сегодня (1 июня — прим. URA.RU) на улице Ленина в Гремячинске вспыхнула деревянная пристройка, став источником пламени, которое быстро охватило соседнее двухэтажное кирпичное здание», — написали спасатели в своем telegram-канале.

Площадь возгорания составила 580 квадратных метров. В тушении приняли участие 27 специалистов и восемь единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал.

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В Гремячинске (Пермский край) во время крупного пожара огонь перекинулся с деревянного строения на соседствующее здание. Об инциденте сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «Огнеборцы ликвидировали крупный пожар. Сегодня (1 июня — прим. URA.RU) на улице Ленина в Гремячинске вспыхнула деревянная пристройка, став источником пламени, которое быстро охватило соседнее двухэтажное кирпичное здание», — написали спасатели в своем telegram-канале. Площадь возгорания составила 580 квадратных метров. В тушении приняли участие 27 специалистов и восемь единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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