По счастливой случайности никто не пострадал (архивное фото)
В Гремячинске (Пермский край) во время крупного пожара огонь перекинулся с деревянного строения на соседствующее здание. Об инциденте сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«Огнеборцы ликвидировали крупный пожар. Сегодня (1 июня — прим. URA.RU) на улице Ленина в Гремячинске вспыхнула деревянная пристройка, став источником пламени, которое быстро охватило соседнее двухэтажное кирпичное здание», — написали спасатели в своем telegram-канале.
Площадь возгорания составила 580 квадратных метров. В тушении приняли участие 27 специалистов и восемь единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал.
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