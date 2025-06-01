Пермская компания создаст концепцию зоны отдыха у Мотовилихинского пруда за 9,9 млн

В Перми определен подрядчик на проектирование зоны отдыха у Мотовилихинского пруда. Контракт стоимостью 9,9 млн рублей заключен с местной компанией «Ортэкс», которая разработает концепцию благоустройства территории. Информация размещена на сайте «Госзакупки».
«ООО „Научный проектно-технологический институт „Ортэкс“ станет разработчиком проекта благоустройства зоны отдыха у Мотовилихинского пруда. Компания выиграла тендер с предложением в 9,9 млн рублей при начальной стоимости контракта 13,3 млн рублей. Согласно документам на портале госзакупок, подрядчик должен до 15 декабря 2025 года подготовить проектную документацию, провести необходимые экспертизы и согласования“, — следует из документации на портеле госзакупок.
В проекте предусмотрено создание комфортной зоны отдыха с детскими и спортивными площадками, велодорожками, променадом, местами для купания и принятия солнечных ванн. Особое внимание уделят инфраструктуре для маломобильных граждан, системе видеонаблюдения и экологическим решениям, включая организацию ливневой канализации. Также запланировано обустройство пирсов, смотровых площадок, фотозон и сезонных объектов.
В 2024 году URA.RU сообщало о том, что власти искали подрядчика на эти работы за почти 15 млн рублей. Их необходимо было выполнить с 25 декабря 2024 года до 10 февраля 2025 года.
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