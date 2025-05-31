31 мая 2025

Валерьяна, пустырник и боярышник: пермяки потеряли интерес к «фунфырикам»

Продажи спиртосодержащих настоек в пермских аптеках снизились почти на треть
© Служба новостей «URA.RU»
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За год выручка от продажи настоек в пермских аптеках сократилась на 500 тысяч рублей
За год выручка от продажи настоек в пермских аптеках сократилась на 500 тысяч рублей Фото:

В Прикамье за первые четыре месяца текущего почти на треть рухнули продажи спиртовых настоек в местных аптеках. К такому выводу пришли аналитики DSM Group.

«В денежном эквиваленте рынок сократился на 3,5%, а в натуральном — на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. С января по апрель 2025-го прикамские аптеки реализовали настойки на 14,6 млн рублей. Это на 500 тысяч меньше, чем год назад», — на данные исследования ссылается портал «В курсе.ру».

При этом лидеры продаж в краевом сегменте остаются прежними. Доля валерианы составила 26,9%, пустырника — 25,2%. Тройку лидеров замкнул боярышник с показателем в 9,6%.

Ранее URA.RU писало, что Пермский край в ыбился в лидеры по России по объемам продаж препаратов для повышения потенции. Эксперты связали изменения структуры спроса с изменением образа жизни и уровнем стресса среди населения.

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В Прикамье за первые четыре месяца текущего почти на треть рухнули продажи спиртовых настоек в местных аптеках. К такому выводу пришли аналитики DSM Group. «В денежном эквиваленте рынок сократился на 3,5%, а в натуральном — на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. С января по апрель 2025-го прикамские аптеки реализовали настойки на 14,6 млн рублей. Это на 500 тысяч меньше, чем год назад», — на данные исследования ссылается портал «В курсе.ру». При этом лидеры продаж в краевом сегменте остаются прежними. Доля валерианы составила 26,9%, пустырника — 25,2%. Тройку лидеров замкнул боярышник с показателем в 9,6%. Ранее URA.RU писало, что Пермский край в ыбился в лидеры по России по объемам продаж препаратов для повышения потенции. Эксперты связали изменения структуры спроса с изменением образа жизни и уровнем стресса среди населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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