В Прикамье за первые четыре месяца текущего почти на треть рухнули продажи спиртовых настоек в местных аптеках. К такому выводу пришли аналитики DSM Group.
«В денежном эквиваленте рынок сократился на 3,5%, а в натуральном — на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. С января по апрель 2025-го прикамские аптеки реализовали настойки на 14,6 млн рублей. Это на 500 тысяч меньше, чем год назад», — на данные исследования ссылается портал «В курсе.ру».
При этом лидеры продаж в краевом сегменте остаются прежними. Доля валерианы составила 26,9%, пустырника — 25,2%. Тройку лидеров замкнул боярышник с показателем в 9,6%.
Ранее URA.RU писало, что Пермский край в ыбился в лидеры по России по объемам продаж препаратов для повышения потенции. Эксперты связали изменения структуры спроса с изменением образа жизни и уровнем стресса среди населения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!