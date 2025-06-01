В Пермском крае пожилой водитель погиб, пытаясь остановить самопроизвольно движущийся автомобиль. Трагедия произошла 1 июня в поселке Ильинский, сообщает региональная Госавтоинспекция
«В поселке Ильинский 1 июня 2025 года произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля. Предварительно установлено, что в 9:40 на улице Ленина у дома № 30 произошло самопроизвольное движение автомобиля „Lada Priora“. 78-летний водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, когда пытался остановить машину», — говорится в telegram-канале ведомства.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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