В Пермском крае водитель погиб, пытаясь остановить «сбежавшую» «Приору». Видео

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Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего Фото:

В Пермском крае пожилой водитель погиб, пытаясь остановить самопроизвольно движущийся автомобиль. Трагедия произошла 1 июня в поселке Ильинский, сообщает региональная Госавтоинспекция

«В поселке Ильинский 1 июня 2025 года произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля. Предварительно установлено, что в 9:40 на улице Ленина у дома № 30 произошло самопроизвольное движение автомобиля „Lada Priora“. 78-летний водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, когда пытался остановить машину», — говорится в telegram-канале ведомства. 

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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В Пермском крае пожилой водитель погиб, пытаясь остановить самопроизвольно движущийся автомобиль. Трагедия произошла 1 июня в поселке Ильинский, сообщает региональная Госавтоинспекция «В поселке Ильинский 1 июня 2025 года произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля. Предварительно установлено, что в 9:40 на улице Ленина у дома № 30 произошло самопроизвольное движение автомобиля „Lada Priora“. 78-летний водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, когда пытался остановить машину», — говорится в telegram-канале ведомства.  В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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