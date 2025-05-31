31 мая 2025

Арбитраж Прикамья пресек сотни попыток легализации незаконных средств

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Пермяки пытались незаконно обналичить порядка 200 млн рублей
Пермяки пытались незаконно обналичить порядка 200 млн рублей Фото:

В Пермском крае за два с половиной года было выявлено 321 судебное дело, где иски подавались для легализации незаконных средств. Об этом сообщила прокуратура региона.

«С 2023 года по текущий период прокуратура приняла участие в 321 деле анализируемой категории», — указано на сайте вестника надзорного ведомства. Арбитраж пресек факты регистрации фиктивных сделок на сумму в 200 млн рублей.

По словам прокурора Татьяны Горожанкиной, судебные решения злоумышленники используют для придания видимости легальности всей процедуры незаконного обогащения. Деньги, полученные преступным путем, в дальнейшем с сокрытием истинного источника их происхождения вовлекаются в легальный оборот.

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В Пермском крае за два с половиной года было выявлено 321 судебное дело, где иски подавались для легализации незаконных средств. Об этом сообщила прокуратура региона. «С 2023 года по текущий период прокуратура приняла участие в 321 деле анализируемой категории», — указано на сайте вестника надзорного ведомства. Арбитраж пресек факты регистрации фиктивных сделок на сумму в 200 млн рублей. По словам прокурора Татьяны Горожанкиной, судебные решения злоумышленники используют для придания видимости легальности всей процедуры незаконного обогащения. Деньги, полученные преступным путем, в дальнейшем с сокрытием истинного источника их происхождения вовлекаются в легальный оборот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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