Единственная в Перми социальная столовая оказалась на грани закрытия

В Перми единственная социальная столовая для нуждающихся оказалась под угрозой закрытия из-за финансовых трудностей. Руководитель проекта Галя Море сообщила, что учреждение столкнулось с нехваткой средств.
«Нам очень нужна поддержка для работы в ближайшие два месяца. Мы просто не в праве закрываться», — цитирует Галю Море издание «Текст». Для продолжения работы фонд «Добрый мир» организовал сбор средств на платформе «Планета». Необходимо собрать 300 тысяч рублей, которые пойдут на оплату аренды, коммунальных услуг, выплату зарплат сотрудникам и закупку продуктов.
Пермская столовая работает с осени 2021 года. Проект почти четыре года существовал за счет грантовой поддержки, однако сейчас остро нуждается в дополнительном финансировании для продолжения деятельности.
Ранее по этому адресу с 2014 года работал гастропаб «Будгер», который был закрыт на ремонт в 2024 году, а затем помещение было выставлено в аренду за 200 тысяч рублей. Сейчас помещение занимает социальная столовая для нуждающихся, которая с 2021 года функционирует на грантовые средства, но теперь оказалась в сложном финансовом положении и вынуждена собирать пожертвования для продолжения работы.
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