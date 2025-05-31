31 мая 2025

Пермская актриса Екатерина Шпица впервые показала архивное фото своей беременности

Пермская актриса Шпица: ребенок появляется с момента осознания беременности
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермячка Екатерина Шпица - популярная актриса театра, кино, телевидения
Пермячка Екатерина Шпица - популярная актриса театра, кино, телевидения Фото:

Пермская актриса Екатерина Шпица в День защиты детей опубликовала в своем telegram-канале ранее не выкладывавшееся фото времен беременности сыном Германом. Снимок сделан в 2012 году, но артистка призналась, что решила поделиться им только сейчас.

«Раньше я не публиковала фото своей беременности Германом. Сегодня — хороший повод показать этот снимок 2012 года. Юридически жизнь ребенка начинается с рождения, но на самом деле его история стартует гораздо раньше. Как проходила беременность, какие эмоции испытывала мама — все это влияет на будущую жизнь ребенка», — написала артистка и опубликовала фото.

Шпица рассуждала о материнстве, отметив, что для любящей матери ребенок становится частью ее мира с момента осознания беременности, а не только после рождения. Она также затронула тему потери нерожденных детей, подчеркнув, что даже короткие встречи с ними остаются в сердце навсегда.

Актриса воспользовалась поводом, чтобы привлечь внимание к благотворительному фонду «Свет в руках», который помогает семьям, пережившим потерю ребенка. С 1 по 8 июня фонд проводит Неделю Добра, собирая истории о том, как дети учат добру. Участникам акции предлагают делиться своими историями в соцсетях с хештегами «#светвруках» и «#детиучат» или присылать видео с ответами детей на вопрос «Что такое добро?».

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Пермская актриса Екатерина Шпица в День защиты детей опубликовала в своем telegram-канале ранее не выкладывавшееся фото времен беременности сыном Германом. Снимок сделан в 2012 году, но артистка призналась, что решила поделиться им только сейчас. «Раньше я не публиковала фото своей беременности Германом. Сегодня — хороший повод показать этот снимок 2012 года. Юридически жизнь ребенка начинается с рождения, но на самом деле его история стартует гораздо раньше. Как проходила беременность, какие эмоции испытывала мама — все это влияет на будущую жизнь ребенка», — написала артистка и опубликовала фото. Шпица рассуждала о материнстве, отметив, что для любящей матери ребенок становится частью ее мира с момента осознания беременности, а не только после рождения. Она также затронула тему потери нерожденных детей, подчеркнув, что даже короткие встречи с ними остаются в сердце навсегда. Актриса воспользовалась поводом, чтобы привлечь внимание к благотворительному фонду «Свет в руках», который помогает семьям, пережившим потерю ребенка. С 1 по 8 июня фонд проводит Неделю Добра, собирая истории о том, как дети учат добру. Участникам акции предлагают делиться своими историями в соцсетях с хештегами «#светвруках» и «#детиучат» или присылать видео с ответами детей на вопрос «Что такое добро?».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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