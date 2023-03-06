В Ямальском и Тазовском районах пророчат отставки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов указал главам Ямальского и Тазовского районов Андрею Кугаевскому и Василию Паршакову на проблемы, связанные с гибелью и избиением учеников в школах-интернатах, которые срочно надо решать. Как сообщил источник URA.RU, в муниципалитетах ожидаются отставки в сфере образования.

«Артюхов Кугаевскому и Паршакову ясно дал понять, что у муниципалитетов серьезные проблемы в сфере образования, которые незамедлительно надо решать. Последние скандалы в интернатах, которые местные чиновники пытались „замять“, выйдут боком главам, если они не наведут порядок», — рассказал источник.

По словам собеседника агентства, по итогам муниципальных часов, которые прошли с главами, в районах ожидаются отставки. «Работа заместителей по соцвопросам Александра Алисеевича в Ямальском районе и Ирины Буяновской в Тазовском сейчас под пристальным вниманием», — отметил инсайдер.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в школе-интернате Ямальского района произошел ряд скандалов. Ученики выложили в соцсети видео, на котором директор школы обыскивает школьников, а воспитатель применяет к ним физическую силу. А в интернате Тазовского района ребенок совершил суицид. Проверки в учебных заведениях закончились увольнениями воспитателя и учителя.