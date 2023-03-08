Разведка США намекнула на риск войны с Россией

Разведка США заявила о потенциале прямого столкновения РФ с силами НАТО

08 марта 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

Спецслужбы США подготовили доклад о России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, однако есть риск, что такое может случиться. Об этом сообщается в докладе спецслужб США, который был обнародован в связи со слушаниями в комитете по разведке Сената Конгресса США. «Россия, вероятно, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО. Но есть потенциал, что такое случится. Российские лидеры до сих пор избегали действий, которые могли бы расширить Украинский конфликт за пределами Украины, но риск эскалации остается значительным», — указано в документе , распространенном от имени аппарата директора национальной разведки США Эврил Хейнс. В документе также сообщается, что Москва будет оставаться для Вашингтона «внушительным вызовом» в течение следующих 10 лет. Однако она будет сталкиваться со многими ограничительными факторами, уточнили в документе.

Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, однако есть риск, что такое может случиться. Об этом сообщается в докладе спецслужб США, который был обнародован в связи со слушаниями в комитете по разведке Сената Конгресса США. «Россия, вероятно, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО. Но есть потенциал, что такое случится. Российские лидеры до сих пор избегали действий, которые могли бы расширить Украинский конфликт за пределами Украины, но риск эскалации остается значительным», — указано в документе, распространенном от имени аппарата директора национальной разведки США Эврил Хейнс. В документе также сообщается, что Москва будет оставаться для Вашингтона «внушительным вызовом» в течение следующих 10 лет. Однако она будет сталкиваться со многими ограничительными факторами, уточнили в документе.