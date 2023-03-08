На 61 году умер руководитель службы на Курганском машиностроительном заводе Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

На Курганском машиностроительном заводе (КМЗ) умер руководитель службы технического развития Евгений Мануйлов. Ему мог исполнится 61 год. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганмашзавод».

«6 марта на 61-м году ушел из жизни Мануйлов Евгений Петрович. Более 30 лет он трудился на предприятии. Почти 15 из них Евгений Петрович возглавлял службу технического развития», — указано в посте telegram-канала.

Сообщается, что Мануйлов внес вклад в организацию системы по снижению затрат на продукцию, которую выпускает КМЗ. Он также разработал стандарты предприятия к организационно-техническим мероприятиям. «Евгений Петрович и сам автор пяти рацпредложений и 12 ОТМ, от внедрения которых получен экономический эффект более 20 млн рублей», — сообщается в посте. Прощание с Мануйловым пройдет 10 марта с 11:00 до 12:00 в траурном зале областной больницы.