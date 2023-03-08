08 марта 2023
07 марта 2023

Хакеры взломали тюменскую радиостанцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Радиостанция «Пилот». Прямой эфир шоу «Катапульта». Екатеринбург, радио, пульт, звукооператор
Хулиганы ворвались в эфир тюменской радиостанции «Радио 7» Фото:

Неизвестные взломали спутник вещания тюменской радиостанции «Радио 7» и пустили в эфир ложные сообщения о воздушной тревоге. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.

«Объявление о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара — не соответствует действительности. Сегодня вечером на спутник вещания «Радио 7» произошла хакерская атака, в результате в радиоэфир некоторых муниципальных образований вышло сообщение следующего содержания: «Объявляется воздушная тревога. Всем немедленно проследовать в укрытия. Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара», — указано в сообщение регионального Инфоцентра.

Там добавили, что в Тюменской области автоматизированная система централизованного оповещения населения 9 марта не запускалась. А озвученная в эфире информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара не соответствует действительности. В настоящее время сигнал на спутнике восстановлен.

Ранее агентство писало о том, что 22 февраля на некоторых тюменских радиостанциях уже звучали подобные лже-оповещения. Как и в данном случае, информация, озвученная в них, оказалась ложной.

О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Неизвестные взломали спутник вещания тюменской радиостанции «Радио 7» и пустили в эфир ложные сообщения о воздушной тревоге. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Объявление о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара — не соответствует действительности. Сегодня вечером на спутник вещания «Радио 7» произошла хакерская атака, в результате в радиоэфир некоторых муниципальных образований вышло сообщение следующего содержания: «Объявляется воздушная тревога. Всем немедленно проследовать в укрытия. Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара», — указано в сообщение регионального Инфоцентра. Там добавили, что в Тюменской области автоматизированная система централизованного оповещения населения 9 марта не запускалась. А озвученная в эфире информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара не соответствует действительности. В настоящее время сигнал на спутнике восстановлен. Ранее агентство писало о том, что 22 февраля на некоторых тюменских радиостанциях уже звучали подобные лже-оповещения. Как и в данном случае, информация, озвученная в них, оказалась ложной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...