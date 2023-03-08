Хакеры взломали тюменскую радиостанцию

09 марта 2023 в 20:12 Размер текста - 17 +

Хулиганы ворвались в эфир тюменской радиостанции «Радио 7» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Неизвестные взломали спутник вещания тюменской радиостанции «Радио 7» и пустили в эфир ложные сообщения о воздушной тревоге. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Объявление о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара — не соответствует действительности. Сегодня вечером на спутник вещания «Радио 7» произошла хакерская атака, в результате в радиоэфир некоторых муниципальных образований вышло сообщение следующего содержания: «Объявляется воздушная тревога. Всем немедленно проследовать в укрытия. Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара», — указано в сообщение регионального Инфоцентра. Там добавили, что в Тюменской области автоматизированная система централизованного оповещения населения 9 марта не запускалась. А озвученная в эфире информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара не соответствует действительности. В настоящее время сигнал на спутнике восстановлен. Ранее агентство писало о том, что 22 февраля на некоторых тюменских радиостанциях уже звучали подобные лже-оповещения. Как и в данном случае, информация, озвученная в них, оказалась ложной.

Неизвестные взломали спутник вещания тюменской радиостанции «Радио 7» и пустили в эфир ложные сообщения о воздушной тревоге. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Объявление о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара — не соответствует действительности. Сегодня вечером на спутник вещания «Радио 7» произошла хакерская атака, в результате в радиоэфир некоторых муниципальных образований вышло сообщение следующего содержания: «Объявляется воздушная тревога. Всем немедленно проследовать в укрытия. Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара», — указано в сообщение регионального Инфоцентра. Там добавили, что в Тюменской области автоматизированная система централизованного оповещения населения 9 марта не запускалась. А озвученная в эфире информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара не соответствует действительности. В настоящее время сигнал на спутнике восстановлен. Ранее агентство писало о том, что 22 февраля на некоторых тюменских радиостанциях уже звучали подобные лже-оповещения. Как и в данном случае, информация, озвученная в них, оказалась ложной.