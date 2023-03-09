В Госдуме напомнили об индексации социальных пенсий в апреле

Депутат Госдумы Бессараб: в апреле на 3,3% будет проиндексирована социальная пенсия

10 марта 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Социальная пенсия в апреле будет проиндексирована на 3,3% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России В апреле в России на 3,3% будет проиндексирована социальная пенсия, это коснется больше трех миллионов граждан. Об этом в разговоре с URA.RU заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Если страховая пенсия была проиндексирована на 4,8%, то социальная пенсия с 1 апреля будет проиндексирована на 3,3%. А пенсия военным пенсионерам за год будет проиндексирована на 10,5%. Социальная пенсия касается граждан, которые либо не работали, либо не смогли достичь необходимых показателей по страховому стажу и пенсионным коэффициентам. Например, у них была совсем маленькая зарплата или они работали в теневом секторе экономики, либо не смогли выработать стаж. Страховую пенсию получают 3 360 000 граждан», — сказала Светлана Бессараб. Ранее заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева заявила URA.RU, что ее партия внесла в Госдуму законопроект, согласно которому дети-инвалиды погибших участников СВО смогут получать сразу две пенсии — социальную пенсию по инвалидности и пенсию по случаю потери кормильца. Она подчеркнула, что сейчас очень важно помочь семьям, которые воспитывают детей-инвалидов.

В апреле в России на 3,3% будет проиндексирована социальная пенсия, это коснется больше трех миллионов граждан. Об этом в разговоре с URA.RU заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Если страховая пенсия была проиндексирована на 4,8%, то социальная пенсия с 1 апреля будет проиндексирована на 3,3%. А пенсия военным пенсионерам за год будет проиндексирована на 10,5%. Социальная пенсия касается граждан, которые либо не работали, либо не смогли достичь необходимых показателей по страховому стажу и пенсионным коэффициентам. Например, у них была совсем маленькая зарплата или они работали в теневом секторе экономики, либо не смогли выработать стаж. Страховую пенсию получают 3 360 000 граждан», — сказала Светлана Бессараб. Ранее заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева заявила URA.RU, что ее партия внесла в Госдуму законопроект, согласно которому дети-инвалиды погибших участников СВО смогут получать сразу две пенсии — социальную пенсию по инвалидности и пенсию по случаю потери кормильца. Она подчеркнула, что сейчас очень важно помочь семьям, которые воспитывают детей-инвалидов.