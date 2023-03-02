В Госдуме анонсировали законопроект о получении двух пенсий

03 марта 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Сейчас семьям погибших приходится выбирать только одно пособие, сказала Сардана Авксентьева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Госдуму внесли законопроект, согласно которому дети-инвалиды погибших добровольцев в зоне СВО смогут получать сразу две пенсии. Об этом URA.RU сообщил заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. «Сегодня дети-инвалиды добровольцев и призывников, погибших в ходе военных действий, имеют право на социальную пенсию по инвалидности и пенсию по случаю потери кормильца. Но сейчас по закону они не могут получать одновременно несколько пенсий, можно выбрать только одну. Справедливо ли это? В послании Федеральному Собранию президент поручил оказать максимальную поддержку семьям погибших участников СВО. Предлагаем выплачивать детям-инвалидам погибших добровольцев обе положенные пенсии. Думаю, это будет достойным и правильным решением», — рассказала Авксентьева. По ее словам, сейчас очень важно помочь семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. «Мне приходит много писем с просьбами помочь от самых незащищенных наших граждан. И вот мамы с детьми-инвалидами — это особая история. Уход за таким ребенком — это ежедневный родительский подвиг. Вы знаете, какие у нас пособия по уходу за такими детьми, особенно с тяжелой инвалидностью? Работать родителям практически невозможно. Наша задача — помочь им в тяжелое время», — отметила депутат. «Законопроектом устанавливается возможность получения двух пенсий детьми-инвалидами граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, погибших (умерших) в период пребывания в добровольческих формированиях или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании, после окончания действия контракта о пребывании в добровольческом формировании (за исключением случаев, когда смерть граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, наступила в результате их противоправных действий), а также военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву вследствие военной травмы», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который направлен в правительство РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому дети-инвалиды погибших добровольцев в зоне СВО смогут получать сразу две пенсии. Об этом URA.RU сообщил заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. «Сегодня дети-инвалиды добровольцев и призывников, погибших в ходе военных действий, имеют право на социальную пенсию по инвалидности и пенсию по случаю потери кормильца. Но сейчас по закону они не могут получать одновременно несколько пенсий, можно выбрать только одну. Справедливо ли это? В послании Федеральному Собранию президент поручил оказать максимальную поддержку семьям погибших участников СВО. Предлагаем выплачивать детям-инвалидам погибших добровольцев обе положенные пенсии. Думаю, это будет достойным и правильным решением», — рассказала Авксентьева. По ее словам, сейчас очень важно помочь семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. «Мне приходит много писем с просьбами помочь от самых незащищенных наших граждан. И вот мамы с детьми-инвалидами — это особая история. Уход за таким ребенком — это ежедневный родительский подвиг. Вы знаете, какие у нас пособия по уходу за такими детьми, особенно с тяжелой инвалидностью? Работать родителям практически невозможно. Наша задача — помочь им в тяжелое время», — отметила депутат. «Законопроектом устанавливается возможность получения двух пенсий детьми-инвалидами граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, погибших (умерших) в период пребывания в добровольческих формированиях или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании, после окончания действия контракта о пребывании в добровольческом формировании (за исключением случаев, когда смерть граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, наступила в результате их противоправных действий), а также военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву вследствие военной травмы», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который направлен в правительство РФ.