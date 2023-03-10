В кабинете у зубного врача протекает потолок Фото: Анна Серкова © URA.RU

В кабинете у зубного врача Долматовской ЦРБ (Курганская область) вода с потолка капает прямо на пациентов. Об этом рассказал один из очевидцев.

«Это что у нас происходит в кабинете зубного врача? <…> С потолка прямо на пациентов капает вода! Почему никому до этого нет дела? Примите меры, пожалуйста», — написал автор сообщения в группе «Подслушано в Далматово» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях представители депздрава региона рассказали, что в медучреждение был направлен соответствующий запрос для прояснения ситуации. «О результатах будет объявлено дополнительно», — пояснили в ведомстве.

URA.RU уже писало, что в Кургане у открытой несколько месяцев назад поликлиники для детей заметили подтеки на потолке. Их обнаружили их в помещении с колясками. Позже в департаменте здравоохранения уточнили, что появление влаги связано с накоплением конденсата, так как это помещение не отапливается. Протечек крыши в здании новой детской поликлиники по итогам обследования зафиксировано не было.