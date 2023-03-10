10 марта 2023
09 марта 2023

Курганцы пожаловались на капающую с потолка воду на пациентов у зубного врача. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология
В кабинете у зубного врача протекает потолок Фото:

В кабинете у зубного врача Долматовской ЦРБ (Курганская область) вода с потолка капает прямо на пациентов. Об этом рассказал один из очевидцев.

«Это что у нас происходит в кабинете зубного врача? <…> С потолка прямо на пациентов капает вода! Почему никому до этого нет дела? Примите меры, пожалуйста», — написал автор сообщения в группе «Подслушано в Далматово» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях представители депздрава региона рассказали, что в медучреждение был направлен соответствующий запрос для прояснения ситуации. «О результатах будет объявлено дополнительно», — пояснили в ведомстве.

URA.RU уже писало, что в Кургане у открытой несколько месяцев назад поликлиники для детей заметили подтеки на потолке. Их обнаружили их в помещении с колясками. Позже в департаменте здравоохранения уточнили, что появление влаги связано с накоплением конденсата, так как это помещение не отапливается. Протечек крыши в здании новой детской поликлиники по итогам обследования зафиксировано не было.

В кабинете зубного врача Долматовской ЦРБ протекает потолок, рассказал очевидец
Фото:

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В кабинете у зубного врача Долматовской ЦРБ (Курганская область) вода с потолка капает прямо на пациентов. Об этом рассказал один из очевидцев. «Это что у нас происходит в кабинете зубного врача? <…> С потолка прямо на пациентов капает вода! Почему никому до этого нет дела? Примите меры, пожалуйста», — написал автор сообщения в группе «Подслушано в Далматово» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях представители депздрава региона рассказали, что в медучреждение был направлен соответствующий запрос для прояснения ситуации. «О результатах будет объявлено дополнительно», — пояснили в ведомстве. URA.RU уже писало, что в Кургане у открытой несколько месяцев назад поликлиники для детей заметили подтеки на потолке. Их обнаружили их в помещении с колясками. Позже в департаменте здравоохранения уточнили, что появление влаги связано с накоплением конденсата, так как это помещение не отапливается. Протечек крыши в здании новой детской поликлиники по итогам обследования зафиксировано не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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