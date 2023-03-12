Мобилизованные из ХМАО пожаловались на проблемы с поставками амуниции

Военные из ХМАО сообщили о проблемах с поставками амуниции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованные из ХМАО заявили, что им не передали обещанную военную помощь. Один из военнослужащих в зоне СВО связался с корреспондентом URA.RU и пожаловался, что приборы ночного видения, бытовые генераторы и глушители не были выданы им руководством воинской части.

«Помощь от ХМАО до наших ребят не дошла. Руководство части не передало глушители, приборы ночного видения для оружия дорогие, бытовые генераторы и так далее», — заявил один из бойцов.

В департаменте региональной безопасности журналисту URA.RU прокомментировали, что постоянно находятся на связи с бойцами, но не получали жалоб. «Снаряжение, приобретаемое по заявкам служащих, и гуманитарная помощь адресно доставляются в воинские подразделения. Сигналов о том, что имущество не было доставлено несущим службу, не поступало. Информация об этом не соответствует действительности», — уточнили в ведомстве.

Источник URA.RU в правительстве округа сообщил, что ответственные лица связались со служащими из Югры. «Наличие проблем со снаряжением от губернатора отрицают. Указанное снаряжение воинская часть получила еще в гарнизоне Омска. Вероятнее всего, в обращении речь идет об имуществе, которое было направлено из других организаций, возможно, „Союза десантников Нижневартовска“», — уточнил инсайдер.

Глава «Союза десантников» Николай Тюкавкин в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что его организация не занимается поставкой амуниции. «Мы не занимаемся отправкой такого вида техники. Мы собираем гуманитарную помощь и направляем ее в ЛНР. Распределяют на местах уже те добровольцы, которые находятся там», — отметил Тюкавкин.