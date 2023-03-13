Курганцев возмутило поведение работницы детдома

Комментаторы заступились за девочку и предложили заключить работницу детдома под стражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы возмутились поведением работницы детдома в Катайске, которая таскала ребенка за волосы. Они предлагают везде установить камеры и заключить ее под стражу в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Взрослый человек может написать заявление о побоях, а малыш нет. Здесь насилие зафиксировано. Что дает это отстранение? Женщина остается безнаказанной, я считаю, что таких дам нужно заключать под стражу. Да, с детьми тяжело, но никто не дает права бить и унижать их», — пишет Юлия Кузьменко. Надя Смирнова предлагает, чтобы везде установили камеры. «И сколько еще никто не видит», — отмечает она.

Ксения Башкирова пишет, что на нее нужно «завести уголовное дело». «Скорее всего это не в первый раз происходит, раз она позволяет себе спокойно это делать», — предполагает она. Еще один комментатор пишет, что ребенка схватили не за волосы, а за кофту. «Ребенок истошно закричал бы, схвати его за волосы», — пишет Нина Козленко.

Ранее URA.RU писало, что в Катайском детском доме (Курганская область) воспитатель таскала ребенка за волосы. Источник из правительства региона сообщил, что сотрудницу уволили и в отношении ее действий следственные органы проводят проверку.