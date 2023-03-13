13 марта 2023

В Перми гипермаркет «Лента» накормит бездомных

© Служба новостей «URA.RU»
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Кормление бездомных и малоимущих граждан благотворительной организацией. Челябинск, пенсионер, бомж, бездомный, старик, кормление бездомных, малоимущий, горячая еда, нищий
«Лента» приготовит для проекта «Еда на колесах» супы Фото:

В Перми Гипермаркет «Лента», расположенный в Дзержинском районе начал готовить супы для бездомных. Каждую неделю еду нуждающимся бесплатно развозят волонтеры проекта «Еда на колесах». Информация опубликована в группе центра «Территория передышки», оказывающего помощь людям, оказавшимся в беде.

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«У проекта „Еда на колесах“ появился новый партнер. Теперь каждую пятницу сотрудники гипермаркета „Лента“ на проспекте Парковый будут готовить супы для посетителей остановок гуманитарного автобуса», — говорится в группе организации.

Проект «Еда на колесах» запущен в Перми в 2020 году. Его участники помогают нуждающимся не только едой, но также оказывают медицинскую помощь, консультируют по юридическим вопросам.

Торговая сеть «Лента с 2016 года реализует благотворительный проект «Дари еду!», помогая продуктами нуждающимся в них людям. Специальные боксы, где любой нуждающийся может оставить продукты питания, установлены в продуктовых супермаркетах сети.

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В Перми Гипермаркет «Лента», расположенный в Дзержинском районе начал готовить супы для бездомных. Каждую неделю еду нуждающимся бесплатно развозят волонтеры проекта «Еда на колесах». Информация опубликована в группе центра «Территория передышки», оказывающего помощь людям, оказавшимся в беде. «У проекта „Еда на колесах“ появился новый партнер. Теперь каждую пятницу сотрудники гипермаркета „Лента“ на проспекте Парковый будут готовить супы для посетителей остановок гуманитарного автобуса», — говорится в группе организации. Проект «Еда на колесах» запущен в Перми в 2020 году. Его участники помогают нуждающимся не только едой, но также оказывают медицинскую помощь, консультируют по юридическим вопросам. Торговая сеть «Лента с 2016 года реализует благотворительный проект «Дари еду!», помогая продуктами нуждающимся в них людям. Специальные боксы, где любой нуждающийся может оставить продукты питания, установлены в продуктовых супермаркетах сети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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