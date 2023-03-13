В Перми гипермаркет «Лента» накормит бездомных

В Перми Гипермаркет «Лента», расположенный в Дзержинском районе начал готовить супы для бездомных. Каждую неделю еду нуждающимся бесплатно развозят волонтеры проекта «Еда на колесах». Информация опубликована в группе центра «Территория передышки», оказывающего помощь людям, оказавшимся в беде.
«У проекта „Еда на колесах“ появился новый партнер. Теперь каждую пятницу сотрудники гипермаркета „Лента“ на проспекте Парковый будут готовить супы для посетителей остановок гуманитарного автобуса», — говорится в группе организации.
Проект «Еда на колесах» запущен в Перми в 2020 году. Его участники помогают нуждающимся не только едой, но также оказывают медицинскую помощь, консультируют по юридическим вопросам.
Торговая сеть «Лента с 2016 года реализует благотворительный проект «Дари еду!», помогая продуктами нуждающимся в них людям. Специальные боксы, где любой нуждающийся может оставить продукты питания, установлены в продуктовых супермаркетах сети.
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