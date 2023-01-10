Пермяки будут есть бургеры в поддержку бездомных

11 января 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Съев бургер, можно помочь бездомным Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми состоится фестиваль бургеров, на котором каждый, отведав популярное блюдо, сможет помочь бездомным людям. Часть вырученных денег направят на работу благотворительной организации «Территория передышки». «Повара из пермских ресторанов будут готовить разные бургеры: мясные, веганские, сладкие, острые, большие и маленькие. А часть денег от стоимости каждого бургера пойдет на работу социальной службы „Территория передышки“», — говорится в анонсе мероприятия в соцсетях. Готовить угощение будут повара ресторана Gorilla burgers и Макс Кукумбер. Акция состоится 14 января в Hooper pub. Ранее URA.RU рассказывало, что на проблемы бездомных в Перми обратил внимание новый омбудсмен Игорь Сапко, который посетил центр «Территории передышки». Он отмечал, что поддержка НКО в этой сфере «крайне необходима».

В Перми состоится фестиваль бургеров, на котором каждый, отведав популярное блюдо, сможет помочь бездомным людям. Часть вырученных денег направят на работу благотворительной организации «Территория передышки». «Повара из пермских ресторанов будут готовить разные бургеры: мясные, веганские, сладкие, острые, большие и маленькие. А часть денег от стоимости каждого бургера пойдет на работу социальной службы „Территория передышки“», — говорится в анонсе мероприятия в соцсетях. Готовить угощение будут повара ресторана Gorilla burgers и Макс Кукумбер. Акция состоится 14 января в Hooper pub. Ранее URA.RU рассказывало, что на проблемы бездомных в Перми обратил внимание новый омбудсмен Игорь Сапко, который посетил центр «Территории передышки». Он отмечал, что поддержка НКО в этой сфере «крайне необходима».