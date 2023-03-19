Песков: Путин посетит новые регионы РФ в ближайшее время

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Президент России Владимир Путин на митинге на Красной площади в день присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин планирует посетить новые российские регионы, сообщил Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин планирует посетить другие регионы новых российских территорий в ближайшие недели. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Есть визиты в регионы в планах президента в течение предстоящих двух-трех недель. Будем заранее информировать», — рассказал Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

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Президент России Владимир Путин планирует посетить другие регионы новых российских территорий в ближайшие недели. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Есть визиты в регионы в планах президента в течение предстоящих двух-трех недель. Будем заранее информировать», — рассказал Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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