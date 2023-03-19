Депутат ГД: Россия сможет противостоять США, мобилизовав общество

19 марта 2023 в 23:51 Размер текста - 17 +

Мобилизация общества выступит гарантом от внешней агрессии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия должна мобилизовать общество, чтобы противостоять внешней агрессии. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «Это для нас должно быть еще одним мазком в общей картине США, противостоять которым можно только по-настоящему мобилизовав российское общество на сопротивление внешнему давлению и внешней агрессии. А сделать это можно только в том случае, если мы построим более эффективную экономическую модель, [чем та,] которая есть сегодня», — сказал Новиков в беседе с «Лентой.ру». По его словам, это необходимо для создания новой социальной системы, чтобы каждый гражданин России чувствовал уверенность в завтрашнем дне. Только в этом случае никакие угрозы извне не смогут попытаться разрушить страну, считает политик. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News заявил, что возможные призывы к перемирию на Украине сейчас неприемлемы, передает МК. Там опасаются, что Россия воспользуется этим моментом в военных целях. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина, ее цель, по словам российского лидера, защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны властей Киева. По словам экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, Украина под руководством США готовила захват на ДНР и ЛНР задолго до начала СВО, однако Путин предотвратил попытку напасть на Донбасс, что стало сюрпризом для Вашингтона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия должна мобилизовать общество, чтобы противостоять внешней агрессии. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «Это для нас должно быть еще одним мазком в общей картине США, противостоять которым можно только по-настоящему мобилизовав российское общество на сопротивление внешнему давлению и внешней агрессии. А сделать это можно только в том случае, если мы построим более эффективную экономическую модель, [чем та,] которая есть сегодня», — сказал Новиков в беседе с «Лентой.ру». По его словам, это необходимо для создания новой социальной системы, чтобы каждый гражданин России чувствовал уверенность в завтрашнем дне. Только в этом случае никакие угрозы извне не смогут попытаться разрушить страну, считает политик. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News заявил, что возможные призывы к перемирию на Украине сейчас неприемлемы, передает МК. Там опасаются, что Россия воспользуется этим моментом в военных целях. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина, ее цель, по словам российского лидера, защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны властей Киева. По словам экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, Украина под руководством США готовила захват на ДНР и ЛНР задолго до начала СВО, однако Путин предотвратил попытку напасть на Донбасс, что стало сюрпризом для Вашингтона.