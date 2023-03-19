Киев планировал вооруженный конфликт с Россией до спецоперации, но президент России Владимир Путин предотвратил попытку ВСУ напасть на ДНР и ЛНР. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«ВСУ укреплялись специально для этой цели — борьбы с Россией. Мы предполагали, что Украина возьмет инициативу в свои руки и нападет на так называемые самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР, но это не произошло, так как Путин предотвратил это», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, Вашингтон заранее готовил ВСУ для нападения на ДНР и ЛНР. По его мнению, власти США не ожидали, что их план сорвется.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина защита мирного населения от многолетнего геноцида со стороны киевских властей.
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Киев планировал вооруженный конфликт с Россией до спецоперации, но президент России Владимир Путин предотвратил попытку ВСУ напасть на ДНР и ЛНР. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «ВСУ укреплялись специально для этой цели — борьбы с Россией. Мы предполагали, что Украина возьмет инициативу в свои руки и нападет на так называемые самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР, но это не произошло, так как Путин предотвратил это», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, Вашингтон заранее готовил ВСУ для нападения на ДНР и ЛНР. По его мнению, власти США не ожидали, что их план сорвется. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина защита мирного населения от многолетнего геноцида со стороны киевских властей.