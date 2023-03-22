22 марта 2023
21 марта 2023

В ЯНАО увеличилось число преступлений, совершенных мигрантами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трудовые мигранты в
В прошедшем году резко увеличилось число преступлений, совершенных мигрантами Фото:

В ЯНАО на 70% увеличилось количество преступлений, которые совершили иностранные граждане. Об этом глава окружной полиции Сергей Костенко рассказал на заседании законодательного собрания.

«В прошедшем году на 70% отмечается рост уголовных дел и преступных посягательств, совершенных иностранными гражданами», — цитирует слова Костенко информационное агентство «Новый день».

Костенко отметил, что на 45% увеличилось число совершенных мигрантами деяний в сфере оборота наркотиков и связанных с подделкой документов. Также глава полиции добавил, что в ЯНАО за нарушение режима пребывания в РФ к ответственности привлекли 2,5 тысячи иностранных граждан, депортировали 170 иностранцев.

Ранее URA.RU сообщало, что с января 2022 года мигранты начали массово покидать ЯНАО. За полгода из региона выехало более 10 000 иностранных граждан.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В ЯНАО на 70% увеличилось количество преступлений, которые совершили иностранные граждане. Об этом глава окружной полиции Сергей Костенко рассказал на заседании законодательного собрания. «В прошедшем году на 70% отмечается рост уголовных дел и преступных посягательств, совершенных иностранными гражданами», — цитирует слова Костенко информационное агентство «Новый день». Костенко отметил, что на 45% увеличилось число совершенных мигрантами деяний в сфере оборота наркотиков и связанных с подделкой документов. Также глава полиции добавил, что в ЯНАО за нарушение режима пребывания в РФ к ответственности привлекли 2,5 тысячи иностранных граждан, депортировали 170 иностранцев. Ранее URA.RU сообщало, что с января 2022 года мигранты начали массово покидать ЯНАО. За полгода из региона выехало более 10 000 иностранных граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...