В ЯНАО увеличилось число преступлений, совершенных мигрантами

В прошедшем году резко увеличилось число преступлений, совершенных мигрантами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ЯНАО на 70% увеличилось количество преступлений, которые совершили иностранные граждане. Об этом глава окружной полиции Сергей Костенко рассказал на заседании законодательного собрания.

«В прошедшем году на 70% отмечается рост уголовных дел и преступных посягательств, совершенных иностранными гражданами», — цитирует слова Костенко информационное агентство «Новый день».

Костенко отметил, что на 45% увеличилось число совершенных мигрантами деяний в сфере оборота наркотиков и связанных с подделкой документов. Также глава полиции добавил, что в ЯНАО за нарушение режима пребывания в РФ к ответственности привлекли 2,5 тысячи иностранных граждан, депортировали 170 иностранцев.

Ранее URA.RU сообщало, что с января 2022 года мигранты начали массово покидать ЯНАО. За полгода из региона выехало более 10 000 иностранных граждан.