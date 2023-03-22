В Тобольске потратят десятки миллионов на ремонт здания ФНС

Обновления требуют все конструктивные элементы здания Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Тобольске планируют потратить 65,7 миллионов рублей на капитальный ремонт здания межрайонной инспекции ФНС России. Аукцион по поиску подрядчика проводится на площадке «Сбербанк АСТ».

«Закупка № 0167100000123000001: „Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: ‚Административные здание Межрайонной ИФНС России № 7 по Тюменской области, расположенного в Тобольске. Аукцион на понижение, начальная стоимость — 66,7 млн рублей. Заявки принимаются до 31.03.2023‘“», — указано в карточке.

К закупке приложены не только стандартные документы, но и вся проектно-сметная документация. Ее разработала пермская компания, работы затронут все конструктивные элементы существующего здания. Его построили в конце 1990-х.

Ранее URA.RU рассказало, что в капитальном ремонте остро нуждается здание больницы в Ишиме. Обновления требуют не только здание, но и подход к обслуживанию пациентов.