22 марта 2023

Закрытый из-за морозов пермский музей возобновляет работу

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Осенние виды города. Пермь, музей диорама
С приходом весны потеплело и в музее Фото:

В Перми Музей-диорама открылся для посетителей в привычном режиме. Ранее его работу пришлось прекратить из-за холода в здании. С приходом весны потеплело не только на улице, но и в музее, пояснили в учреждении.

«Температура в помещениях Музея-диорамы установилась на допустимой отметке, которая позволяет находиться в музее посетителям и сотрудникам филиала в течение всего рабочего дня. Однако уральская погода непредсказуема, и в случае значительного похолодания филиал вновь перейдет на сокращенный режим работы», — сообщает музей в соцсетях.

Как рассказывало URA.RU, диораму закрыли из-за морозов в середине января. Для решения проблемы музею нужна собственная котельная, говорили в минкультуры. Пока же решается вопрос о выделении денег на закупку инфракрасных обогревателей.

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В Перми Музей-диорама открылся для посетителей в привычном режиме. Ранее его работу пришлось прекратить из-за холода в здании. С приходом весны потеплело не только на улице, но и в музее, пояснили в учреждении. «Температура в помещениях Музея-диорамы установилась на допустимой отметке, которая позволяет находиться в музее посетителям и сотрудникам филиала в течение всего рабочего дня. Однако уральская погода непредсказуема, и в случае значительного похолодания филиал вновь перейдет на сокращенный режим работы», — сообщает музей в соцсетях. Как рассказывало URA.RU, диораму закрыли из-за морозов в середине января. Для решения проблемы музею нужна собственная котельная, говорили в минкультуры. Пока же решается вопрос о выделении денег на закупку инфракрасных обогревателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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