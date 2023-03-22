Закрытый из-за морозов пермский музей возобновляет работу

С приходом весны потеплело и в музее Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми Музей-диорама открылся для посетителей в привычном режиме. Ранее его работу пришлось прекратить из-за холода в здании. С приходом весны потеплело не только на улице, но и в музее, пояснили в учреждении.

«Температура в помещениях Музея-диорамы установилась на допустимой отметке, которая позволяет находиться в музее посетителям и сотрудникам филиала в течение всего рабочего дня. Однако уральская погода непредсказуема, и в случае значительного похолодания филиал вновь перейдет на сокращенный режим работы», — сообщает музей в соцсетях.

Как рассказывало URA.RU, диораму закрыли из-за морозов в середине января. Для решения проблемы музею нужна собственная котельная, говорили в минкультуры. Пока же решается вопрос о выделении денег на закупку инфракрасных обогревателей.