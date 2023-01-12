В Перми из-за проблем с отоплением закрыли музей

13 января 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

На холод в музее жалуются и сотрудники, и посетители Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермский Музей-диорама вынужденно прекратил работу. Сотрудники пояснили, что в здании очень холодно из-за проблем с системой отопления. «С 12 января 2023 года Музей-диорама временно закрыт. В музее очень холодно», — сообщается на странице музея в соцсети «ВКонтакте». В учреждении надеются, что коммунальные проблемы удастся решить. О возобновлении работы обещают сообщить отдельно. Здание Музея-диорамы было построено в 1970 году. Здесь представлена история революционной Мотовилихи и Пермских пушечных заводов.

Пермский Музей-диорама вынужденно прекратил работу. Сотрудники пояснили, что в здании очень холодно из-за проблем с системой отопления. «С 12 января 2023 года Музей-диорама временно закрыт. В музее очень холодно», — сообщается на странице музея в соцсети «ВКонтакте». В учреждении надеются, что коммунальные проблемы удастся решить. О возобновлении работы обещают сообщить отдельно. Здание Музея-диорамы было построено в 1970 году. Здесь представлена история революционной Мотовилихи и Пермских пушечных заводов.