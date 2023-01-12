12 января 2023

В Перми из-за проблем с отоплением закрыли музей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, батарея, радиатор, отопление, батареи
На холод в музее жалуются и сотрудники, и посетители Фото:

Пермский Музей-диорама вынужденно прекратил работу. Сотрудники пояснили, что в здании очень холодно из-за проблем с системой отопления.

«С 12 января 2023 года Музей-диорама временно закрыт. В музее очень холодно», — сообщается на странице музея в соцсети «ВКонтакте». В учреждении надеются, что коммунальные проблемы удастся решить. О возобновлении работы обещают сообщить отдельно.

Здание Музея-диорамы было построено в 1970 году. Здесь представлена история революционной Мотовилихи и Пермских пушечных заводов.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

Пермский Музей-диорама вынужденно прекратил работу. Сотрудники пояснили, что в здании очень холодно из-за проблем с системой отопления. «С 12 января 2023 года Музей-диорама временно закрыт. В музее очень холодно», — сообщается на странице музея в соцсети «ВКонтакте». В учреждении надеются, что коммунальные проблемы удастся решить. О возобновлении работы обещают сообщить отдельно. Здание Музея-диорамы было построено в 1970 году. Здесь представлена история революционной Мотовилихи и Пермских пушечных заводов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...