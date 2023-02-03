Закрытому из-за морозов пермскому музею требуется своя котельная

Пермский Музей-Диорама будет работать с перебоями до весны

03 февраля 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Нормального отопления в ближайшее время музейщикам ждать не приходится Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермский Музей-Диорама, закрывшийся 12 января из-за проблем отоплением, вновь начнет принимать посетителей, но только ограниченное время и на период потепления. В случае похолодания на улице его двери вновь закроют. Как сообщили в минкультуры Пермского края, централизованного отопления в музее никогда не было, он обогревался электрическими калориферами. Для решения проблемы нужна собственная котельная. «Прорабатывается долгосрочное решение — для этого, по заключению экспертов, необходимо проектирование и строительство для музея газовой модульной котельной, а также сопутствующей „разводки“ в самом здании», — сообщает минкультуры в Telegram. Пока же решено купить дополнительные инфракрасные установки «для локального подогрева помещения». Благодаря теплой погоде с 8 февраля музей возобновит работу, сократив при этом график — двери будут открыты с 12:00 до 16:00. В случае похолодания он вновь закроется. Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники музея решили закрыть его, так как мерзли сами и получали множество жалоб от посетителей.

Пермский Музей-Диорама, закрывшийся 12 января из-за проблем отоплением, вновь начнет принимать посетителей, но только ограниченное время и на период потепления. В случае похолодания на улице его двери вновь закроют. Как сообщили в минкультуры Пермского края, централизованного отопления в музее никогда не было, он обогревался электрическими калориферами. Для решения проблемы нужна собственная котельная. «Прорабатывается долгосрочное решение — для этого, по заключению экспертов, необходимо проектирование и строительство для музея газовой модульной котельной, а также сопутствующей „разводки“ в самом здании», — сообщает минкультуры в Telegram. Пока же решено купить дополнительные инфракрасные установки «для локального подогрева помещения». Благодаря теплой погоде с 8 февраля музей возобновит работу, сократив при этом график — двери будут открыты с 12:00 до 16:00. В случае похолодания он вновь закроется. Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники музея решили закрыть его, так как мерзли сами и получали множество жалоб от посетителей.