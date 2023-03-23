В Пермском крае чиновники бьют тревогу из-за ВИЧ-инфекции

Ольга Лаврова собрала заседание комиссии по проблеме ВИЧ-инфекции Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Александровске (Пермский край) власти обеспокоились ускоренным распространением ВИЧ-инфекции. Глава округа Ольга Лаврова собрала заседание санитарно-эпидемиологической комиссии, где отметили, что муниципалитет по уровню заболеваемости поднялся на шестое место в крае.

«Статистика по распространенности ВИЧ-инфекции неутешительная. Все больше выявляется новых случаев инфицирования. Если по итогам девяти месяцев 2022 года Александровский округ занимал 10-е ранговое место в Пермском крае по показателю заболеваемости ВИЧ-инфекцией, то на сегодняшний день мы уже вышли на 6-е место», — говорится в сообщении администрации Александровского округа в соцсетях.

Специалисты обращают внимание, если раньше ВИЧ-инфекцией заболевали люди 20-30 лет, то сейчас это проблема более зрелого населения. 21 марта на конференции в Пермском медицинском университете (ПГМУ) заведующий эпидемиологическим отделом Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Рашид Гибадулин сообщал, что на первом месте по распространенности ВИЧ-инфекции в регионе находится Краснокамский округ, далее идут Березниковский и Кизеловский.