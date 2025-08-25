25 августа 2025

Пермяку пришлось заплатить за мат в адрес работницы МФЦ

ГУ ФССП: за оскорбление работницы МФЦ с пермяка взыскали 25 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Пострадавшая обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда
Пострадавшая обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда

В одном из МФЦ Перми посетитель потребовал предоставить ему документы без предъявления удостоверения личности. После того как сотрудники отказали мужчине в услуге, ссылаясь на установленные правила, он публично оскорбил одну из работниц учреждения, используя нецензурные выражения. Свидетелями инцидента стали как другие граждане, находившиеся в центре, так и коллеги пострадавшей.

«В результате эмоционального потрясения у женщины возникли проблемы со сном и аппетитом, а также снизилась мотивация к общению с окружающими. Впоследствии пострадавшая обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования истца, обязав нарушителя выплатить компенсацию в размере 25 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю на официальном сайте.

Должник знал о начале исполнительного производства, однако добровольно свои обязательства не исполнил. В связи с этим приставы арестовали ему банковские счета, ввели ограничения на сделки с недвижимостью и взыскания из его зарплаты. Благодаря этому удалось погасить долг полностью. 

© Служба новостей «URA.RU»
