В одном из МФЦ Перми посетитель потребовал предоставить ему документы без предъявления удостоверения личности. После того как сотрудники отказали мужчине в услуге, ссылаясь на установленные правила, он публично оскорбил одну из работниц учреждения, используя нецензурные выражения. Свидетелями инцидента стали как другие граждане, находившиеся в центре, так и коллеги пострадавшей.
«В результате эмоционального потрясения у женщины возникли проблемы со сном и аппетитом, а также снизилась мотивация к общению с окружающими. Впоследствии пострадавшая обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования истца, обязав нарушителя выплатить компенсацию в размере 25 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю на официальном сайте.
Должник знал о начале исполнительного производства, однако добровольно свои обязательства не исполнил. В связи с этим приставы арестовали ему банковские счета, ввели ограничения на сделки с недвижимостью и взыскания из его зарплаты. Благодаря этому удалось погасить долг полностью.
