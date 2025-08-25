В Перми остановку предложили назвать в честь Павлика Морозова

Власти Перми запустили голосование — жители могут выбрать новые названия для двух автобусных остановок в микрорайоне Левшино. Остановку «Быткомбинат» предложено переименовать, например, в «Сквер имени Павлика Морозова».
«Для остановочного пункта „Быткомбинат“ предлагается три варианта: „Сквер имени Павлика Морозова“, „Улица Валежная“ и „Орджоникидзевский районный суд“. Остановке „Мичуринские сады“ предложено дать название „Улица Делегатская“, „Новое Левшино“ или „Улица Цимлянская“», — говорится на сайте мэрии Перми.
Причиной переименования власти называют дублирование, так как в Перми остановок «Мичуринские сады» несколько, и несоответствие названий остановок их местоположению — быткомбината больше нет рядом с одноименной остановкой. Онлайн-опрос проходит с 25 августа по 7 сентября на портале «Госуслуги».
Павлик Морозов — советский пионер, который согласно легенде пропаганды того времени, донес на родного отца, помогавшего кулакам. Того в итоге осудили на 10 лет. Современные историки выяснили, что доноса от Павла на отца не было. Не был он и пионером, так как в его селе не существовало пионерской организации. По данным исследователей, цитаты, которые приписывались Павлу советскими газетами, были выдуманы. Однако легенда о пионере, предавшем отца ради дела государства, укоренилась в умах людей.
