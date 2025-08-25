Девятилетняя Лидия Котельникова из Перми установила новый российский рекорд в упражнении по подъему штанги на бицепс среди девочек до 13 лет. При собственном весе 28 килограммов спортсменка подняла штангу весом 24,5 килограмма, что составляет 87,5% от ее массы тела.
«Предыдущее достижение принадлежало 12-летней Софье Серухиной. Она на Открытом чемпионате Восточной Европы подняла 22,5 килограмма при массе тела 57,8 килограмма», — сообщает Министерство физической культуры и спорта Пермского края в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало о том, что юная спортсменка установила новый рекорд России по подтягиваниям, выполнив это упражнение 458 раз за один час. До этого Лидия Котельникова уже становилась обладательницей мирового рекорда по отжиманиям. Тогда на III Региональных Играх боевых искусств «Кубок Пармы» спортсменка выполнила 1,5 тысячи отжиманий от пола.
