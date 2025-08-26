Пермячка незаконно выписывала себе и подругам льготы

Жительница Пермского края незаконно выписывала льготы себе и своим подругам. Позже она увеличивала суммы и таким образом госслужащая и ее приятельницы получили более 35 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«Госслужащая в одном из городов Прикамья практически ежемесячно добавляла себе и подругам льготы, которых не имела. Женщина ставила себе статус ветерана труда, инвалидность и то, что она малоимущая. Впоследствии она вручную увеличивала суммы выплат в десятки раз добавляя ноли. В итоге женщины получали субсидии, ущерб составил более 35,5 млн рублей», — сообщили в ведомстве.
Махинации госслужащей заметили коллеги по работе. Они же обратились в полицию. В итоге правоохранители выявили более 40 преступных эпизодов. В отношении пермячки было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщина полностью признала вину и даже частично возместила ущерб. Приговора суда она ждет под подпиской о невыезде.
