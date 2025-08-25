Пермяков предупредили об опасном сочетании штаммов гриппа в этом сезоне

В предстоящем сезоне 2025/26 на территории России, включая Пермский край, ожидается распространение относительно нового варианта гонконгского гриппа — штамма A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2). И у большинства населения пока отсутствует иммунитет к данному вирусу.
«И хотя россияне впервые столкнутся с этим штаммом вируса гриппа A (H3N2), сам он не является новым — его впервые выявили еще в 1968 году. Кроме того, ожидается циркуляция вируса так называемого свиного гриппа (H1N1). Данный штамм менее агрессивен по сравнению с H3N2, однако их одновременное распространение может увеличить нагрузку на здравоохранение страны», — сообщает telegram-канал aif.ru со ссылкой на слова ведущего специалиста Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
Гонконгский и свиной грипп имеют схожие клинические проявления: заболевание начинается остро, сопровождается резким повышением температуры, мышечными болями и признаками интоксикации. Респираторные симптомы, как правило, выражены умеренно.
