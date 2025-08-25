25 августа 2025

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Прикамье

В Пермском крае двое пострадавших в ДТП с автобусом находятся в реанимации
Два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии
Два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии

Два человека, пострадавшие в результате ДТП с автобусом в Пермском крае, остаются в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщила пресс-служба Краевой больницы имени Вагнера в Березниках, куда были доставлены раненые после аварии. 

«В настоящий момент два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Остальным оказана амбулаторная помощь в круглосуточном травматологическом пункте», — сказано в сообщении, опубликованном в группе больницы в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что трагедия произошла в ночь на 24 августа в Березниках. Легковушка врезалась в стоящий автобус. В результате один пассажир погиб, а четверо госпитализированы с травмами.

