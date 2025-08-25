Пермь вошла в топ-3 городов по подорожанию готовых квартир

В Перми за год цены на вторичном рынке жилья выросли на 13%. Это третий показатель по стране после Ижевска и Калининграда, рассказали URA.RU эксперты «Циан.Аналитики».
«За год в России вторичка подорожала на 6% (рост заметно ниже инфляции, то есть в реальном выражении жилье дешевеет), наиболее сильно — в Ижевске, Калининграде, Перми (на 13-18%). Сократилась стоимость квадратного метра только в Новокузнецке (-3%)», — сообщили аналитики.
Уточнятся, что в Перми стоимость квадратного метра на вторичном рыке достигла 119,3 тысячи рублей. За месяц прирост составил 1,7%. По словам эксперта «Циан.Аналитики» Елены Бобровской, причиной увеличения цен стало небольшое снижение ключевой ставки. Это сделало ипотеку немного доступнее и стимулировало спрос.
Ранее URA.RU рассказало, что в июле 2025 года Пермь стала второй по росту цен на готовые квартиры. Жилье подорожало на 1,2%. Первенство было у Москвы — 1,6%.
