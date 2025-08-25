До конца года в Перми обновят более 20 километров водных коммуникаций

Лето завершается, но не прекращаются работы по обновлению водных сетей Перми. По данным компании «НОВОГОР-Прикамье», в первой половине 2025 года с помощью подрядчиков завершили несколько важных проектов и приступили к следующим.
«До конца этого года планируется переложить еще не менее 12 километров сетей водоснабжения. Среди объектов: участки водопровода по улицам Сеченова, Костычева, Бумажников, Стахановская, Академика Веденеева, Менжинского, Крупской, Чердынская», — сообщили агентству URA.RU в пресс-службе компании «НОВОГОР-Прикамье».
В списке значимых проектов по реновации сетей водоснабжения и водоотведения:
- Улица Бумажников: проложили новый водопровод длиной свыше 150 метров методом горизонтального направленного бурения (ГНБ). Такой метод позволяет менять сети с минимальными земляными раскопками;
- 2-я Баранчинская улица: обновлен старый трубопровод длиной 80 метров. Ремонт методом ГНБ прошёл с наименьшими неудобствами для горожан;
- Улица Маршала Рыбалко: ведется замена магистрального коллектора до улицы Ямпольской. Уже обновили трубы, теперь заняты реконструкцией колодцев;
- Улица Карпинского: обновлена часть магистрали длиной полкилометра. Запуск в работу запланирован на 20 сентября;
- Строится блокировочная сеть на перекрестке улиц Попова и Пермская, трубопроводы по улицам Дзержинского-Монастырская, по шоссе Космонавтов, для подключения строящегося фтизиопульмонологического медицинского центра.
Особое внимание в этом году компания уделяет промывкам сетей канализации. С помощью специальной техники промыто 185 километров. Также заменили и отремонтировали оборудование на сетях, в том числе, 45 пожарных гидрантов, 83 задвижки, 308 водопроводных колодцев, 413 канализационных колодцев.
В ближайших планах — капитальный ремонт почти трех километров сетей водоотведения пройдет на участках по улицам Баумана, Макаренко, Тургенева, Добролюбова, Васильева. Планируется строительство сборного коллектора по улицам 2-я Шоссейная и Строителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!