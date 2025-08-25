25 августа 2025

В пермских школах появятся тысячи новых мест

На создание новых мест в школах Перми выделили 3,7 млрд рублей
В Перми создадут более двух тысяч новых мест в учебных заведениях. Они появятся в корпусах школ №55 и №146, а также в кадетской школе №1. Об этом на заседании пермской гордумы рассказала замглавы города Екатерина Мальцева.

«В этом году в Перми будет создано 2 250 новых мест в общеобразовательных организациях. В апреле мы ввели в эксплуатацию здание школы №55 на улице Ветлужской, 89г, рассчитанное на 1 050 детей. К 1 сентября после реконструкции откроем здание кадетской школы №1 на улице Целинной, 15. Это позволит создать 700 дополнительных мест. Также с 1 сентября начнет работу школа №146 по улице Уральской, 110. Новый учебный комплекс рассчитан на 500 школьников с 7 по 11 класс», — рассказала Мальцева.

На развитие образовательной сети города выделено 7,1 млрд рублей, из которых 3,7 млрд направлено на создание новых учебных мест. Всего к началу учебного года откроются двери 97 школ — почти все образовательные учреждения города, за исключением тех, что временно закрыты на капремонт. Также с 1 сентября начнут работу 76 детских садов и 11 учреждений дополнительного образования.

