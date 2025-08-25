25 августа 2025

Синоптики заявили об окончании метеорологического лета в Пермском крае

ГИС-центр ПГНИУ: в Перми с 26 августа заканчивается метеорологическое лето
До конца недели температура воздуха в регионе в среднем не превысит +15°C
До конца недели температура воздуха в регионе в среднем не превысит +15°C

С 26 по 31 августа в ряде территорий региона, включая Пермь, ожидаются дожди. Средняя температура воздуха будет близка к климатической норме. Речь идет о +15°C. Это свидетельствует о завершении метеорологического лета, говорят синоптики ГИС-центра ПГНИУ. 

«Во вторник, 26 августа, днем температура воздуха по краю составит от +17 до +22°C, в Перми до +20°C, при переменной облачности и отсутствии осадков. Однако в утренние часы на востоке региона дожди еще возможны», — отмечают метеорологи в telegram-канале.

В среду, 27 августа, регион окажется в тылу циклона. Прогнозируются умеренные дожди и облачная погода, дневная температура не превысит +14…+19°C по краю и +18°C в Перми. Ночные температуры останутся теплыми — от +9 до +14°C.

28 и 29 августа в дневные часы местами пройдут ливневые дожди с грозами. Температура днем 28 августа составит +13…+18°C, 29 августа — +11…+16°C. В Перми — соответственно +15…+17°C и +13…+15°C. Ночью на 30 августа ожидается понижение температуры до +5…+10°C по краю и +6…+8°C в Перми.

В завершение недели прогнозируется поступление более теплого воздуха в центр европейской части России. Однако на территории Пермского края этот процесс существенно не отразится. Днем температурный фон сохранится на уровне +13…+18°C, вероятность осадков сохранится, преимущественно в южных районах региона.

