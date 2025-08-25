Пермский завод по производству светильников получил доход свыше 10 млн рублей

ООО «Завод Прикамье» отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль предприятия составила 10,8 млн рублей.
«Отчет о финансовых результатах ООО „Завод Прикамье“ за 2024 год. Выручка — 77,1 млн рублей, чистая прибыль — 10,8 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации Saby. Годом ранее прибыль завода составила 9,1 млн рублей.
Пермский завод производит LED светильники более 10 лет. Они используются на промышленных предприятиях, при уличном освещении, архитектурной подсветке зданий, а также в офисах.
Ранее URA.RU сообщало, что завод «Металлист» из Кунгура Пермского края — один из лидеров отечественного рынка скобяных изделий, получил доход 2 млрд рублей. Он поставляет продукцию как в Россию, так и в страны СНГ.
