Найти путь в Первогород и познать дух Перми: обзор уличных экскурсий

В Перми каждый день проводят познавательные экскурсии по улицам города
Пермь - город с интересной историей и архитектурой
Пермь — город, которому официально уже 302 года. На деле же первые люди появились здесь многие тысячи лет назад. Узнать об истории города, погрузиться в его жизнь древнюю и современную, можно на всевозможных уличных экскурсиях. Куда можно отправиться на этой неделе — в обзоре URA.RU.

26 августа

В дебрях Разгуляя. Путь в Первогород (12+)

Разгуляй является исторически первым центром Перми — именно на территории этого микрорайона, был в свое время основан Егошихинский медеплавильный завод. Как было выбрано место Егошихинского завода? Как был основан городской поселок? С чего начинался Первогород? Об этом и многом другом узнают участники экскурсии.

Прогулка стартует от сквера Татищева, а закончится через два часа в устье Егошихи на набережной около Перми I. Начало экскурсии в 18:30.

27 августа

Пермь архитектурная (12+)

Прогулка по улице Сибирской покажет всю энциклопедию пермской архитектуры. Здания здесь представляют и классицизм, и эклектику, и модерн, и конструктивизм, и сталинский ампир. Какой архитектурный стиль преобладает в центре старой Перми? В чем секрет конструкции здания Пермского театра оперы и балета? На эти и другие вопросы во время экскурсии ответит гид, исследователь архитектуры, преподаватель Лиана Жигарева.

Прогулка стартует от ротонды в парке им. Горького и завершится у Дома Мешкова. Продолжительность: около двух часов. Начало в 18:30.

28 августа

«Дух города» (6+)

Это не просто экскурсия, а променад-спектакль. Его участник идут по городу в наушниках, погружаясь в параллельный мир, где город становится сценой, улицы — декорациями, а участники спектакля — актерами. «Во время спектакля „Дух Города“ Пермь откроется вам с необычной стороны. Каждая улица, переулок, каждый дом хранят свои легенды и тайны, которые зрители будут узнавать на протяжении всего путешествия. Вы получите уникальный опыт взаимодействия с окружающей действительностью, по-новому ощутите городское пространство, погружаясь в другую реальность и другое время», — обещают авторы спектакля. При создании необычной экскурсии использованы документы из архивов, истории, легенды и рассказы жителей Перми.

Спектакль стартует от ТРЦ «Разгуляй» и завершится на Соборной площади. Продолжительность: 1 час 20 минут. Начало в 19:00.

31 августа

Тайны губернского города (12+)

Один сквер, но множество тайн и возможность погрузиться в историю и атмосферу Перми прошлых столетий. Это про сквер около Пермского театра оперы и балета. Здесь экскурсию проведет аккредитованный гид, краевед Светлана Михайлова. На прогулке вы узнаете, например, почему Театральный сквер можно считать «сердцем» Перми, где в городе находится нулевой километр, где жили и работали фосфорные короли, первооткрыватели пермской нефти, герои романа «Доктора Живаго» и великие советские композиторы Прокофьев и Хачатурян.

Экскурсия начнется у памятника Ленину в Театральном сквере, а закончится у театра. Продолжительность: около полутора часов. Начало в 12:00.

Все экскурсии платные. Цены варьируются от 300 до 850 рублей. Билеты доступны на портале https://perm.kassy.ru.

